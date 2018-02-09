Глава РСПП пересказал закрытую беседу бизнесменов с Путиным

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что президент России Владимир Путин обсуждал с бизнесменами вопрос о том, как обеспечить привлекательность российской юрисдикции и сделать универсальной «дедушкину оговорку» — неизменяемость условий по инвестиционным контрактам на протяжении всего срока их действия.

По словам Шохина, этот вопрос ставился на проходившей за закрытыми дверьми встрече применительно не только к режиму специальных инвестиционных контрактов, заключаемых с западными инвесторами, но и в принципе к любым инвестконтрактам, включая территории опережающего развития (ТОР), пишет «Газета.Ру».

«Многие из них плохо работают. Нам нужна универсальная технология не увеличения, неизменности налоговой, административной нагрузки. Это многих беспокоит», — цитирует издание Шохина. По его словам, в ходе беседы также «мимоходом затронули тему Украины» — а именно могут ли из-за нее отношения России с Западом ухудшиться еще сильнее (видимо, нет, поделился Шохин со ссылкой на экспертов, которые говорят, что «хуже некуда»).

При этом, как утверждает глава РСПП, на закрытой встрече президента с представителями российского бизнеса не обсуждался новый состав правительства РФ. «На этот вопрос нет ответа. Мы взрослые люди и понимаем, что это не предмет для широкой дискуссии», — пояснил Шохин.