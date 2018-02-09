Церемония открытия Олимпиады началась в Пхенчхане с шоу местных артистов

В южнокорейском Пхенчхане стартовала официальная церемония открытия 23-х Олимпийских игр, на стадионе собрались 35 тысяч зрителей. По сложившейся традиции первая часть представляла собой театрализованное представление, в котором выступали местные артисты, передает РБК.

После завершения шоу над стадионом поднимают флаг страны-хозяйки Олимпиады под ее государственный гимн, а затем следует парад делегаций стран-участниц состязаний. Открывают его представители Греции как «прародительницы» Олимпийских игр, а закрывают спортсмены из Южной Кореи. Они пройдут по беговой дорожке по периметру стадиона вместе с атлетами из соседней КНДР под общим белым флагом, на котором изображены очертания Корейского полуострова.

Российские спортсмены на Олимпиаде представлены в статусе «олимпийских атлетов из России» и на церемонии открытия проходят под флагом олимпийского движения, который называется «нейтральным», под гимн Олимпиады.

После парада делегация состоится выступление главы оргкомитета Олимпийских игр, руководителя Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и президента Южной Кореи Муна Дже Ина, который официально объявит Олимпиаду открытой. Затем будет поднят олимпийский флаг, и все спортсмены-участники торжественно произнесут клятву о честной борьбе и соблюдении Олимпийской хартии.

Церемония открытия Олимпийских игр завершится символическим зажжением Олимпийского огня с участием одного из южнокорейских спортсменов.

Состязания продлятся более двух недель, за это время будет разыграно рекордное количество наград — 102 комплекта медалей в 15 видах спорта. Таким образом, игры в Южной Корее установят рекорд по числу наград. Церемония закрытия состоится 25 февраля.