ГД ответит заявлением на решение CAS по российским спортсменам

Госдума 9 февраля подготовит заявление в связи с решением Спортивного арбитражного суда по недопуску российских спортсменов к Олимпиаде в Южной Корее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикер нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

«Предложение прозвучало от Харитонова Николая Михайловича дать оценку решениям МОК и высшему Спортивному арбитражному суду. Есть предложение поручить комитету по спорту подготовить проект заявления Государственной Думы, и мы его обсудим в течение текущего дня, если данное заявление будет подготовлено, проработано. Будет правильным подключить еще и международный комитет и комитет по законодательству», — заявил он.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, в свою очередь, пояснил, что данное решение дискредитирует независимость МОК.