Правительство США впало в очередной коллапс из-за непринятого бюджета

Американские конгрессмены по-прежнему не могут согласовать бюджет, из-за чего в полночь (08:00 мск) вновь была приостановлена работа федеральных ведомств и ряда госорганов США, на которые без принятого финансового документа формально отсутствуют средства.

Работа верхней палаты конгресса продолжилась после 00:01 (08:01 мск), то есть после истечения бюджетного дедлайна, передает РИА Новости со ссылкой на ее пресс-службу.

Предполагалось, что бюджет будет принят накануне: республиканцы и демократы заключили двухлетнюю сделку, призванную «покончить с перманентным секвестированием и принятием временных бюджетов», но предусматривающую рост расходов на 300 млрд долларов в течение двух последующих лет.

Однако сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол, несмотря на существующую договоренность, в последний момент внес поправку о финансировании в пределах действующих сейчас лимитов и потребовал, чтобы по ней было проведено голосование. В результате конгрессмены разошлись, так и не приняв бюджет.

Правительство США приостанавливает работу по этой причине уже второй раз за последний месяц: в январе в его работе был трехдневный перерыв из-за того, что конгресс не успел принять даже временный законопроект, формально продлевающий действие предыдущего бюджета. Потом он был принят, но срок его действия истек 8 февраля, то есть накануне.