Васильев связал аресты дагестанских чиновников с «делами прошлых лет»

Врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что не следует «оценивать происходящее как масштабную операцию», прокомментировав таким образом антикоррупционную операцию, которая началась в республике в январе и на данный момент вылилась в задержание теперь уже бывшего и.о. премьер-министра регионального правительства, двух его заместителей, экс-министра образования, мэра Махачкалы Мусы Мусаева и главного архитектора города Магомедрасула Гитинова.

«Мы эту работу начали давно», — сообщил Васильев в интервью РБК. По его словам, все произведенные в республике аресты были «по делам прошлых лет», а президент РФ Владимир Путин, лично направляя его самого в Дагестан, давал напутствие «улучшить ситуацию» — в том числе и в сфере борьбы с коррупцией.

«Все хотят лучшей жизни для себя и своих детей, для своей республики», — заверил Васильев, подчеркнув, что о справедливом возмездии в отношении коррупционеров «говорит каждый рядовой житель Дагестана».

«Пришел не только я, а пришла вся Россия, и это дагестанцы видят», — заключил глава республики, говоря о своем назначении.