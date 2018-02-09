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09 февраля 2018, 11:11
Андрей Воробьев Московская область РАНХиГС

Губернатор Подмосковья пообещал должности 12 финалистам «Лидеров России»

Андрей Воробьев на «Дне наставника»
Андрей Воробьев на «Дне наставника»
Пресс-служба губернатора МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал пригласить на ключевые должности в муниципальной и региональной власти Подмосковья 12 финалистов конкурса «Лидеры России», говорится в сообщении его пресс-службы.

«Мы ищем и в других субъектах ребят, которые могли бы приехать к нам на заметные, ключевые позиции в муниципальной и региональной власти. Думаю, порядка 12 человек мы присмотрим, и будем приглашать на работу», — цитирует пресс-служба слова чиновника.

Накануне Андрей Воробьев принял участие в «Дне наставника» на конкурсе «Лидеры России» в Сочи, где с 6 по 11 февраля «собрались ведущие управленцы страны – руководители министерств и ведомств РФ, субъектов федерации, крупнейших компаний, общественных и деловых ассоциаций», чтобы «в качестве наставников провести серию кейсов для 300 участников финала».

В числе конкурсантов семь представителей Московской области — Сергей Адаев (Мытищи), Татьяна Дьяконова (Нахабино), Денис Иринич (Балашиха), Виталий Мильке (Дзержинский), Олег Нестеров (Горки Ленинские), Вероника Прищепа (Нерастанное) и Сергей Тугушев (Королев), уточнили в пресс-службе губернатора Подмосковья.

По итогам финала «Лидеров России» определится лучшая сотня участников, для каждого из которых составят индивидуальный рейтинг. Победа в конкурсе дает им право в течение последующего года консультироваться у своих личных наставников и войти в программу подготовки высшего кадрового резерва России.

Готовность стать наставником для двух финалистов выразил, в частности, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он также не исключил, что кто-то из них может перейти на работу в администрацию главы государства.

Кроме того, финалисты получат гранты на образование в российских вузах на сумму 1 млн рублей.

Конкурс «Лидеры России» проводится в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина. Принять в нем участие вправе любой гражданин России не старше 50 лет, имеющий опыт руководства. На конкурс нынешнего года было подано 199 тысяч заявок.

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