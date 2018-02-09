WADA одобрило решение CAS о недопуске россиян к Играм

Всемирное антидопинговое агентство расценило решение Спортивного арбитража в Лозанне об отклонении жалоб 47 россиян на недопуск к Олимпиаде как «приятную новость». Об этом говорится в соответствующем заявлении организации.

Как пояснили в WADA, CAS своим решением поддержал «чистых» от употребления допинга спортсменов, и организация приветствует это решение. Кроме того, в WADA заявили, что не считают данный вердикт дискриминационным. «Судьи CAS признали, что процесс отбора приглашенных олимпийских спортсменов из России (ОАР), организованный МОК, нельзя назвать санкцией, а скорее решением о приемлемости их участия», — пояснили в организации.Также в WADA заявили, что в решении суда содержалось указание на государственную допинговую систему в России.

«Это решение является приятной новостью для WADA; такими же они будут для спортсменов и всех других людей, которые заботятся о чистоте спорта и честности Игр. Принятие этих решений перед церемонией открытия Игр в Пхёнчхане убедит спортсменов и других участников Олимпиады, что в ней участвуют только те российские спортсмены, которые соответствуют строгим антидопинговым критериям», — отметил глава WADA Крейг Риди.