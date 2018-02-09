Российские спортсмены под флагом Олимпиады прошли по стадиону в Пхенчхане

Российские спортсмены прошли в параде стран-участниц на открытии Олимпиады под нейтральным флагом, который нес корейский волонтер. Как сообщает РБК, по решению Олимпийского комитета России (ОКР) знамя впервые было доверено добровольцу, а не спортсмену.

На параде присутствовали не все спортсмены делегации, но это не означает, что они решили бойкотировать церемонию открытия.

«Примерно половина спортсменов на церемонию открытия не приходят в силу того, что у них соревнования. Соревнования начинаются еще с 8 февраля, идут и 9, и 10 февраля. Около 75 [российских] спортсменов пойдут на церемонию открытия», — сообщил изданию глава пресс-службы Олимпийского комитета России Константин Выборнов.