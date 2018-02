При опрокидывании двухэтажного автобуса в Гонконге погибли 18 человек

В Гонконге опрокинулся двухэтажный автобус с пассажирами. В результате погибли 18 человек, еще 47 пострадали, пишет Hong Kong Free Press.

19 пострадавших получили серьезные повреждения, отмечает издание.

Причины ДТП не ясны.

По данным Channel NewsAsia, погибли не менее 19 человек, 40 пострадали. Hong Kong Free Press поначалу тоже сообщал о 19 погибших, затем эти данные были скорректированы.

Автобус вез пассажиров с ипподрома Ша Тин.

Как рассказал один из пассажиров, водитель опоздал на ипподром на 10 минут и был в плохом настроении. На поворотах автобус «несся как самолет».

#hktraffic: This quote from an injured passenger: “The driver arrived at Sha Tin Racecourse 10 mins late [to pick us up] and was in a bad mood... he really was driving fast around the bends, like an airplane...” (Now News) pic.twitter.com/HQtdoVQCIx