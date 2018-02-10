Умер актер Реджинальд Кэти из «Карточного домика»

Американский актер Реджинальд Юджин Кэти (часто используемое сокращенное имя Reg E. Cathey или по-русски Рег Э. Кэти) скончался в возрасте 59 лет, сообщает Variety.

Актер, исполнивший роль Фредди в популярном сериале «Карточный домик», страдал от онкологического заболевания.

На счету Кэти более 70 ролей в фильмах и сериалах, включая картины «Семь» (1995), «Американский психопат» (2000), «Фантастическая четверка» (2015). Он снялся в сериалах «Скорая помощь», «Прослушка», «Хорошая жена», «Гримм».

В 2015 году Кэти был удостоен премии «Эмми» за роль в «Карточном домике».