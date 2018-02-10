Чайка представил дагестанским прокурорам нового руководителя

Генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в Дагестан, где сегодня представил сотрудникам республиканской прокуратуры нового руководителя Дениса Попова, сообщает «Интерфакс».

Указом президента Попов назначен на должность прокурора Дагестана сроком на пять лет, отметил Чайка.

С 2015 года Попов работал прокурором Хакасии, до этого был зампрокурора Тульской области.

Его кандидатура на пост дагестанского прокурора была согласована 1 февраля на внеочередной сессии Народного собрания республики.

С 2013 года прокурором Дагестана был Рамазан Шахнавазов. Он покинул должность, не возвращаясь из отпуска.

В январе-феврале в республике прошла волна задержаний чиновников, их обвиняют в мошенничестве.