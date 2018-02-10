10 февраля 2018, 14:13
Чайка представил дагестанским прокурорам нового руководителя
Генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в Дагестан, где сегодня представил сотрудникам республиканской прокуратуры нового руководителя Дениса Попова, сообщает «Интерфакс».
Указом президента Попов назначен на должность прокурора Дагестана сроком на пять лет, отметил Чайка.
С 2015 года Попов работал прокурором Хакасии, до этого был зампрокурора Тульской области.
Его кандидатура на пост дагестанского прокурора была согласована 1 февраля на внеочередной сессии Народного собрания республики.
С 2013 года прокурором Дагестана был Рамазан Шахнавазов. Он покинул должность, не возвращаясь из отпуска.
В январе-феврале в республике прошла волна задержаний чиновников, их обвиняют в мошенничестве.
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