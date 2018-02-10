На Украине сообщили о фактическом завершении декоммунизации

Декоммунизация на Украине «в контексте лишения символов тоталитарного режима» фактически завершена. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, на Украине произошло переименование почти 2 тысяч населенных пунктов и 52 тысяч улиц, было демонтировано 2,5 тысячи памятников Владимиру Ленину и другим коммунистическим вождям.

Вятрович отметил, что известных памятников Ленину и другим лидерам коммунистического движения в стране уже не осталось.

«Мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах. Это может быть памятник на территории какого-то завода, о котором уже никто не помнит, на территории какого-то села, о котором никто не помнит», — добавил ученый.