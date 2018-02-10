Российский шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу Олимпиады

Шорт-трекист Семен Елистратов завоевал первую медаль сборной олимпийских атлетов из России на Играх в Пхенчхане.

Как сообщает ТАСС, россиянин пришел третьим на дистанции 1500 метров.

Победу на этой дистанции одержал южнокорейский спортсмен Лим Хё Джун, установив новый олимпийский рекорд (2:10,485). Серебро у голландца Шинки Кнегта (2:10,555). Результат Елистратова — 2 минуты 10,687 секунды.