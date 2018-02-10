Эрдоган пообещал жестокий ответ на уничтожение турецкого вертолета в Сирии

В Сирии 10 февраля был сбит турецкий вертолет ATAK (от английского attack and tactical reconnaissance helicopters — вертолеты для нанесения ударов и тактической разведки). Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство «Анадолу».

Эрдоган пообещал, что боевики, с которыми воюет Турция в Сирии, жестоко ответят за свои преступления.

С 20 января Турция проводит военную операцию в населенном курдами сирийском районе Африн.

В ходе операции под названием «Оливковая ветвь» по состоянию на утро 10 февраля, по словам турецкого президента, был уничтожен уже 1141 террорист.

«Возможно, мы лишимся вертолета, однако потери террористов будут в разы больше. Турция полна решимости ликвидировать угрозу терроризма у своих границ, и добьется этого», — пообещал Эрдоган.