В «Газпроме» предупредили о возможном дефиците газа в Европе

В следующем десятилетии Европа столкнется с дефицитом газа и скачком цен на него, если в скором времени не примет решение увеличить импорт российского газа. Об этом Reuters заявил зампред «Газпрома» Александр Медведев.

Он отметил, что в следующем году «Газпром» собирается начать масштабные поставки газа в Китай, однако, по его словам, компания сможет удовлетворить и европейский спрос, если ЕС уже сейчас определится с источником поставок.

«Мы поставим Европе газа столько сколько потребуется, несмотря на то что у нас новый китайский рынок появляется. Но решать это надо сейчас. Даже если брать самые консервативные прогнозы по импорту газа Европы, то "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" не хватит. Надо уже сейчас думать как закрывать этот дополнительные спрос после 2025 года», — заявил Медведев.

Он отметил, что, «к сожалению, энергодиалог Россия—ЕС не ведется».