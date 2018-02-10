Германия возглавила медальный зачет Олимпиады

По итогам первого дня Олимпийских игр в Пхенчхане, на котором разыгрывались медали (соревнования начались еще 8 февраля), первое место в общем зачете заняла сборная Германии.

Немецкие спортсмены завоевали две золотые медали, сообщается на сайте Игр.

На втором месте списка сборная Нидерландов, голландцы завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду.

На третьем месте Южная Корея и Швеция — по одной золотой медали.

Сборная олимпийских спортсменов из России вместе со сборными Чехии и Финляндии расположилась на шестом месте с одной бронзовой наградой. У россиян ее завоевал шорт-трекист Семен Елистратов. Его уже поздравили премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко.