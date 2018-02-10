Хакеры нарушили работу серверов зимней Олимпиады

Серверы Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане накануне были атакованы хакерами. Об этом агентству Yonhap сообщили в оргкомитете Олимпиады.

Атака произошла во время церемонии открытия Олимпийских и Паралимпийских игр. В результате была нарушена телетрансляция в главном пресс-центре.

Для уменьшения ущерба от атаки специалисты отключили серверы, что привело к отключению сайта Олимпиады. Из-за неработающего сайта зрители не могли распечатать свои билеты на олимпийские состязания.

К 8:00 по местному времени (3:00 мск) 10 февраля неполадки были устранены, сайт Игр восстановил свою работу.