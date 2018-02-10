Президент Южной Кореи допустил визит в КНДР по приглашению Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил в Пхеньян президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на администрацию Мун Чжэ Ина.

Приглашение передала Ким Ё Чжон — сестра Ким Чен Ына, которая как официальный чиновник прибыла на Олимпиаду в Южную Корею в составе северокорейской делегации.

Ким Чен Ын предложил приурочить визит Мун Чжэ Ина в Пхеньян к проведению межкорейского саммита.

Президент Южной Кореи уже заявил через свою администрацию, что визит возможен.

«Давайте сделаем это при создании необходимых условий в будущем», — заявил Мун Чжэ Ин.

В последний раз лидеры двух Корей встречались в 2007 году.