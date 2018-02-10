10 февраля 2018, 11:02
Президент Южной Кореи допустил визит в КНДР по приглашению Ким Чен Ына
Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил в Пхеньян президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на администрацию Мун Чжэ Ина.
Приглашение передала Ким Ё Чжон — сестра Ким Чен Ына, которая как официальный чиновник прибыла на Олимпиаду в Южную Корею в составе северокорейской делегации.
Ким Чен Ын предложил приурочить визит Мун Чжэ Ина в Пхеньян к проведению межкорейского саммита.
Президент Южной Кореи уже заявил через свою администрацию, что визит возможен.
«Давайте сделаем это при создании необходимых условий в будущем», — заявил Мун Чжэ Ин.
В последний раз лидеры двух Корей встречались в 2007 году.
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