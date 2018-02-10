Около 30 человек погибли при аварии автобуса в Индлонезии

Как минимум 27 человек погибли, 16 получили ранения в результате аварии автобуса на индонезийском острове Ява. Такие данные приводит Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию.

Автобус столкнулся с мотоциклом, в момент аварии в нем находились не менее 40 человек. Большинство пассажиров направлялись к горячим источникам.

ДТП произошло в округе Субанг провинции Западная Ява. Автобус стал развивать скорость на спуске, после столкновения с мотоциклом он несколько раз перевернулся.

В полиции говорят о возможной неисправности тормозов автобуса.