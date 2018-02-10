Кадыров сообщил о покупке доли биткоина

Глава Чечни Рамзан Кадыров «решил приобрести долю биткоина». Об этом говорится в его канале в Telegram.

Кадыров отмечает, что в Чеченской республике намерены внедрить технологию блокчейн, которая в том числе используется и для операций с криптовалютами.

«Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты», — пишет глава республики.

Он подчеркивает, что «инвестиция в биткоины, конечно, штука сомнительная, можно потерять все деньги», но, по его мнению, «эта отрасль должна четко регулироваться законодательством, но не запрещаться».