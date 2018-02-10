Жертвами ДТП в Красноярском крае стали восемь человек

В Дзержинском районе Красноярского края сегодня утром произошло крупное ДТП: минивэн «Хонда» с пассажирами столкнулся с «КамАЗом», сообщает региональный главк МВД.

В результате, по последним данным, погибли восемь человек — все, кто находился в «Хонде», пишет «НГС Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД. Среди погибших девушка 17 лет и два ребенка 2017 года рождения.

Авария произошла на 70-м километре трассы Канск—Тасеево—Устье.

За рулем «Хонды», отмечает издание, находился 43-летний таксист, который вез пассажиров из села Дзержинское в Красноярск.

По предварительным данным, водитель минивэна выехал на встречную полосу, где и столкнулся с «КамАЗом».