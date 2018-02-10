Кудрин признал влияние «кремлевского доклада» на российский бизнес

Публикация «кремлевского доклада» — списка российских граждан и компаний, против которых США могут ввести новые санкции, уже влияет на российский бизнес. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Уже компаниям выставили дополнительные меры контроля со стороны западных партнеров и банков. То есть это не просто санкции, которые потом наступят, к сожалению, это уже сейчас влияет», — приводит слова Кудрина «Интерфакс».

При этом экономист выразил надежду, что на основе этого списка «не будет какой-то большой эскалации новых санкций».

«Кремлевский доклад» был подготовлен в Белом доме во исполнение закона о санкциях против России, принятого в августе 2017 года. Открытая часть списка включает 96 предпринимателей с состоянием более 1 млрд долларов и 114 российских чиновников.

Закрытая часть засекречена по решению конгресса.