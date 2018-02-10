В мурманском порту сгорело судно «Камчатский лосось»

В судоремонтном доке Мурманска произошло возгорание на судне, в настоящее время пожар локализован, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Как уточнили в ведомстве ТАСС, пожар произошел на судне «Камчатский лосось». Возгорание возникло на верхней палубе. Площадь пожара достигла 200 квадратных метров.

Пострадавших в результате происшествия нет, угроза разлива топлива отсутствует.

Судя по данным отраслевого сайта, «Камчатский лосось» предназначен для добычи краба. судно принадлежит ООО «Форт» из Петропавловска-Камчатского.