10 февраля 2018, 20:27
В мурманском порту сгорело судно «Камчатский лосось»
В судоремонтном доке Мурманска произошло возгорание на судне, в настоящее время пожар локализован, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Как уточнили в ведомстве ТАСС, пожар произошел на судне «Камчатский лосось». Возгорание возникло на верхней палубе. Площадь пожара достигла 200 квадратных метров.
Пострадавших в результате происшествия нет, угроза разлива топлива отсутствует.
Судя по данным отраслевого сайта, «Камчатский лосось» предназначен для добычи краба. судно принадлежит ООО «Форт» из Петропавловска-Камчатского.
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