Генпрокурора заинтересовали особняки дагестанских чиновников

Генпрокурор России Юрий Чайка, представляя сотрудникам прокуратуры Дагестана нового руководителя, поручил проверить законность возведения особняков местных чиновников.

«Как оказалось, самые большие дома в республике — должностных лиц, причем находятся они порой в водоохранной зоне. Разберитесь с законностью их возведения, и на какие средства они построены», — приводит слова генпрокурора «Интерфакс».

Он также призвал прокуроров отслеживать и пресекать ситуации, когда чиновники устраивают близких родственников на госслужбу, а также когда руководители госорганов участвуют в деятельности коммерческих организаций.

В январе-феврале в Дагестане прошла масштабная волна задержаний чиновников, включая врио премьер-министра Абдусамада Гамидова. При обыске в его доме были найдены автоматы, а также золотой и серебряный пистолеты. Перила в особняке были увешаны шкурами животных. Видео обыска опубликовал Следственный комитет.