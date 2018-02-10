Мемория. Алексей Ботян

10 февраля 1917 года родился Алексей Ботян, разведчик.

Алексей Николаевич Ботян (101 год) родился в деревне Чертовичи Виленской губернии Российской империи (ныне в Белоруссии) в крестьянской семье. В 1921 году эти земли отошли Польше, так что Алексей с детства свободно говорил по-польски, хотя семья была белорусская. Его отец был столяром, ездил на заработки в Германию и даже в Аргентину, знал немецкий и испанский языки. Сына также обучил немецкому языку и сумел дать ему образование.

В 1939-м году Ботяна призвали в польскую армию и определили в подофицерскую школу, откуда он вышел командиром зенитного расчета с нашивками капрала.

Война для Ботяна началась 1 сентября 1939 года, когда зенитный расчет под его командованием, вступив в бой с вторгшимися в Польшу немцами, сбил «юнкере». За следующие две недели боев, отступая до Львова, расчет сбил еще два «юнкерса». 17 сентября польское правительство бежало на территорию Румынии. В тот же день на территорию Польши вошли советские войска с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины.

После раздела Польши Ботян стал гражданином СССР. На вновь приобретенных землях советская власть начала организовывать школы. Понадобилось огромное количество учителей. Алексей предложил свои услуги, его направили на курсы советских учителей и по окончании назначили директором школы.

Однако бывший боевой офицер, свободно говорящий на польском и немецком языках, довольно скоро привлек внимание новой власти. Уже в 1940 году ему предложили работу в органах. В 1941 году по путевке комсомола он съездил в Минск на собеседование, — и в мае был отправлен в Москву на учебу в Высшую школу НКГБ СССР, где на специальном курсе изучал и русский язык.

После начала Великой Отечественной войны при Народном комиссариате внутренних дел (НКВД) была сформирована Особая диверсионно-разведывательная группа – элитное подразделение, людей в которое отбирали «поштучно». В июле 1941 года Ботян был зачислен в состав Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН), подчинявшейся четвертому управлению НКВД СССР. В ноябре 1941 года в качестве командира разведывательно-диверсионной группы был переброшен за линию фронта. Участвовал в обороне Москвы. Диверсанты взрывали мосты, минировали дороги, брали языков.

В 1942 году Ботян был направлен в глубокий тыл врага в западные районы Украины и Белоруссии. Действовал там как самостоятельно, так и в составе крупных партизанских отрядов. Был заместителем по разведке командира партизанского соединения, Героя Советского Союза Виктора Карасева.

Под непосредственным руководством Алексея Ботяна 9 сентября 1943 года была проведена крупнейшая операция по взрыву немецкого гебитскомиссариата в городе Овруч Житомирской области, когда там находилась инспекция из Германии. В результате было уничтожено 80 гитлеровских офицеров. За эту операцию Алексей Ботян был представлен к званию Героя Советского Союза, но награды не получил.

Весной 1944 года, когда фронт сильно продвинулся на запад, было решено переместить туда и несколько партизанских соединений. 4 апреля Ботян с отрядом партизанского «батьки», начальника штаба Виктора Карасева пересек границу. Из-за постоянных бомбардировок шли ночью. Когда кто-то из группы получал ранение, приходилось обращаться за помощью к местным, в основном к священникам. «Мне было проще - я знал язык, литературу, историю, реалии страны. Меня в Польше называли "партизан Алеша". Иногда надевал форму железнодорожника - меня и не трогали», - рассказывал Ботян. Всего у Карасева было около 400 бойцов. Разбившись на три группы, в конце апреля партизаны добрались до обширных заболоченных лесных массивов. У группы была задача обеспечить беспрепятственное наступление Красной армии. Партизаны устраивали засады, взрывали поезда.

1 мая Карасев получил команду из Центра - направить Ботяна в район Кракова с небольшой группой. Алексей отобрал 28 человек, в том числе двух радистов.

Они совершили переход в Польшу для организации разведки расположения и передвижения противника в районе Кракова. Благодаря знанию польского языка и местной культуры, а также хорошим организаторским способностям, Ботян сумел организовать взаимодействие и совместные боевые операции с такими разными политическими силами, как части Армии Крайовой, Армии Людовой и крестьянскими Батальонами Хлопскими. Под его руководством была проведена операция по захвату совместно с подразделениями Армии Людовой города Илжа, в ходе которой из тюрьмы были освобождены арестованные польские патриоты, а также захвачено большое количество оружия и снаряжения. Позднее в Илже был установлен памятник героям этого боя, на котором вместе с именами поляков указаны имена и советских бойцов группы «партизана Алеши», как его называли польские соратники.

Группе Ботяна удалось обосноваться в районе Кракова и развернуть разведывательную и диверсионную деятельность. В конце 1944 года партизанами был захвачен инженер-картограф Зигмунд Огарек, поляк, мобилизованный в состав гитлеровской армии и служивший в тыловых подразделениях вермахта. Он рассказал о складе взрывчатки, устроенном немцами в старинном Ягелонском замке, древней резиденции польских королей. Взрывчатку, по одной из версий, предполагалось использовать для уничтожения исторического центра Кракова, Рожновской плотины и мостов через реку Дунаец. Ботяну удалось внедрить в замок под видом грузчика польского патриота, который установил там мину.

После начала наступления Красной Армии утром 18 января 1945 года мина была приведена в действие и склад боеприпасов взлетел на воздух. На следующий день, 19 января в Краков вошли передовые части 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза И. С. Конева.

В последние месяцы войны группа Алексея Ботяна действовала в тылу врага на оккупированной территории Чехословакии.

После Победы Ботяна решили использовать на нелегальной работе. Он перешел в оперативный состав 1-го Управления Наркомата государственной безопасности СССР, занимавшегося внешней разведкой. По заданию центра ему пришлось изменить фамилию. В качестве чешского репатрианта он должен был «вернуться» из Западной Украины в Судетскую область, возвращенную после войны Чехословакии и осесть там. Перед ним была поставлена задача в последующем внедриться в западные спецслужбы, которые проявляли большой интерес к судетским месторождениям урановой руды. Под именем Лео Дворжака вместе с большой группой переселенцев Ботян приехал в промышленный город Аш, где поступил в горный техникум, а потом устроился на урановое месторождение геологом.

В Аше Лео полюбил чешку Гелену Винзель, тоже работавшую на урановом месторождении. В итоге разведчик запросил у центра разрешение на женитьбу, но получил отказ. Однако он настаивал, и жениться ему в конце концов разрешили, но с жестким условием: если возникнет необходимость перебраться в другую страну, семью придется бросить.

В Чехословакии Ботян прожил 8 лет. С помощью чешских связей в урановой отрасли он внедрился в одну из западных спецслужб и стал поставлять в Центр информацию.

В 1953 году его неожиданно вызвали в Москву. Тогда репрессировали главу 9-го (разведывательно-диверсионного) отдела МВД СССР П. Судоплатова и начали увольнять его подчиненных. Узнав, что у разведчика-нелегала жена иностранка, Ботяна срочно отозвали в Союз и тоже уволили. «Пришлось с помощью друзей-разведчиков нелегально переправлять из Чехословакии жену и дочь Ирину. Только тогда Гелена узнала, кто я на самом деле. По советским документам она стала Галиной Владимировной Ботян», - рассказывал разведчик. Через полтора года его вернули на службу. Спецподготовку прошла и жена, после чего их обоих снова переправили в Чехословакию. Операция была продолжена.

В дальнейшем Ботян еще неоднократно выезжал в заграничные командировки в различные европейские страны для выполнения сложных и ответственных заданий, сведения о которых еще засекречены. Консультировал сотрудников группы специального назначения «Вымпел».

В 1972 году «командировки» Алексея Ботяна прекратились. В 1983 году в звании полковника он был уволен в отставку по возрасту, но до 1989 года продолжал работать в органах КГБ СССР в качестве гражданского специалиста..

В середине 1990-х Алексей Ботян был наконец-то рассекречен, и его родная дочь узнала, что ее отец — человек-легенда.

Живет в Москве.

Алексей Николаевич Ботян. 2016г. Wikimedia Commons

Чем знаменит

Алексей Ботян – один из старейших ныне живущих советских разведчиков-нелегалов, герой Великой Отечественной войны. Он стал одним из прообразов майора Вихря - спасшего Краков от разрушения немцами главного героя одноименного художественного фильма, снятого в 1967 году режиссером Евгением Ташковым по роману Юлиана Семенова.

Значительная часть жизни разведчика Алексея Ботяна до сих пор засекречена.

О чем надо знать

Прототипами главного персонажа романа Семенова - майора Вихря - стали сразу три человека. Это Алексей Ботян, командир разведгруппы «Голос» Евгений Березняк, а также друг Юлиана Семенова, известный писатель Овидий Горчаков (автор повести «Вызываем огонь на себя»), с которого были списаны внешность и характер «Вихря».

И Алексей Ботян, и Евгений Березняк награждены польским военным орденом «Виртути Милитари», высшей польской наградой, вручаемой за выдающиеся боевые заслуги.

Следует отметить, что в последние годы роль Алексея Ботяна в сохранении Кракова во время Второй мировой войны в современной Польше ставится под сомнение.

«Классическим примером здесь может служить легенда о спасении Кракова от разрушения, которую много лет подряд излагали в романах, фильмах и телесериалах. Книга "Маневр, который спас Краков" входила в список рекомендованного чтения для школьников восьмого класса, а в 1976 году Ян Ломницкий (Jan Łomnicki) снял кинофильм под названием "Спасти город". В действительности немцы вывели из города основные силы уже в декабре 1944 года, а более 400 краковских зданий пострадали от советских артиллерийских обстрелов и бомбардировок. Один снаряд повредил даже Вавельский собор. Любопытно, что кремлевская пропаганда до сих пор распространяет миф о "спасении" Кракова. В 2007 году Алексей Ботян получил за спасение Кракова звание Героя Российской Федерации, а в 2009 году об этом человеке сняли псевдодокументальный фильм. На самом деле Ботян был советским диверсантом, сотрудником НКВД», - пишет, в частности, польская газета Gosc.pl.

Прямая речь

О взаимоотношениях с польскими партизанами: «Однажды наткнулись мы на аковцев (отряд Армии Крайовой, которая подчинялась лондонскому правительству Станислава Миколайчика. - прим). Очень недружелюбно нас приняли. Их командир, поручик, услышав из моих уст польскую речь, все не верил, что я белорус. "Вы нам не нужны, - повторял он. - Без вас освободимся от немцев". Потом смягчился. Аковцы даже хлебом поделились, папиросами. Но куда лояльнее к нам были партизаны БХ - крестьянских Батальонов Хлопских. Не говоря уже о бойцах руководимой коммунистами Армии Людовой».

О спасении Кракова: «Изначально задача состояла в другом. Требовалось обеспечить беспрепятственное наступление Красной Армии. Каждый день на немцев нападали, устраивали засады, взрывали поезда где только можно - южнее и восточнее Кракова. Нам помогали польские партизаны. В конце 1944 года моя группа случайно захватила инженера-картографа из штаба тыловых подразделений вермахта - поляка Зигмунда Огарека. При нем - карты оборонительных сооружений Новы-Сонча.

Выяснилось, что в здешнем Ягелонском замке, древней резиденции польских королей, немцы устроили огромный склад боеприпасов. Завезли вагонами взрывчатку, снаряды, фаустпатроны. Собирались заминировать мосты через реку Дунаец, Рожновскую плотину и культурные памятники Кракова. И при отступлении - взорвать. В результате все было бы затоплено, и Красная Армия не прошла бы. <..>

Исторический памятник, конечно... Но что еще оставалось? Перевербованный нами Огарек нашел польского коммуниста, который под видом грузчика внес в замок мину и вложил ее в штабеля со снарядами. Взрыв прогремел 18 января 1945 года рано утром. Гитлеровцев погибло - сотни. По уцелевшим мостам, по незатопленной местности Красная Армия беспрепятственно вошла в Краков. Его спасение - самое важное, что я сделал в жизни».

8 фактов об Алексее Ботяне

Фамилия Ботян имеет польско-белорусские корни и означает «аист».

Помимо русского, Алексей Ботян владеет белорусским, немецким, польским и чешским языками.

После увольнения из разведки в 1953 году Ботян устроился метрдотелем в ресторан «Прага», где ему очень пригодилось хорошее знание языков.

Алексея Ботяна дважды представляли к званию Героя Советского Союза. Первый раз еще в 1943-м, после уничтожения более 80 гитлеровских офицеров. В Центре, однако, долго тянули и в итоге дали ему орден Красного Знамени. Второй раз, в 1965 году, с коллективной просьбой в КГБ насчет Ботяна обратилась группа бывших партизан и военачальников - всего 200 подписей. Но он опять получил только орден Красного Знамени. Партработников смущало, что в 1939 году он был унтер-офицером в армии Пилсудского. И только 10 мая 2007 года указом президента РФ полковнику в отставке Алексею Ботяну было присвоено звание Героя России.

Во время войны Ботян использовал 9-миллиметровый парабеллум, а не ТТ, который, по его мнению, был «слишком уж тяжелый», что влияло на точность стрельбы.

В 1978 году бывшие партизаны позвали Ботяна на Украину, в Черкассы - поохотиться на уток. У него было ружье и 25 патронов. В итоге Ботян, которому к этому моменту уже перевалило за 60, сбил 25 уток.

В 95 лет, приехав на встречу с бойцами одного из десантных подразделений, Ботян из пистолета настрелял в тире 29 очков из 30 возможных.

У Алексея Ботяна есть дочь Ирина и два правнука.

Материалы об Алексее Ботяне:

«Спасение Кракова - самое важное, что я сделал в жизни». Интервью с Алексеем Ботяном. Известия, 08.02.2007

Настоящий «Вихрь». И в 100 лет часть жизни разведчика Ботяна засекречена. АиФ № 6 08.02.2017,

Спаситель Кракова. Павел Евдокимов.

Алексей Ботян. Личное дело

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