В МЧС оценили наиболее вероятные сценарии войны с Россией

Российское министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий выпустило методичку, в которой оценило возможные сценарии войны на российской территории.

Наиболее вероятным сценарием в МЧС называют «военный конфликт с применением обычных современных средств поражения и действий диверсионно-разведывательных подразделений», цитирует РИА Новости раздел «Возможные масштабы и характер последствий после нападения противника».

В военное время ведомство предлагает отказаться от массовой эвакуации населения и осуществлять ее только из опасных зон радиоактивных и химических заражений, катастрофических затоплений, пожаров и т. д.

В современной войне, считают в МЧС, основными объектами поражения будут пункты управления, информационные центры, критически важные объекты, объекты жизнеобеспечения населения.

При этом использование ядерного или другого оружия массового уничтожения в ведомстве считают маловероятным.

«При прогнозировании обстановки в качестве исходного положения принимается, что целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации потенциальным противником не наносятся», — отмечается в документе.

Однако при поражении потенциально опасных и критически важных объектов высока вероятность техногенных аварий, отмечают в МЧС.

Прежде всего, к таким авариям относятся химическое и радиоактивное загрязнение, пожары и затопления.