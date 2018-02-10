МЧС открестилось от проработки сценариев военных конфликтов

Оценка вероятности ядерного удара по российской территории, а также прогнозы сценариев ведения военных конфликтов «не относятся к компетенции МЧС России». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее ведомство выпустило «Научно-методический труд по планированию и ведению гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и организациях». В нем, в частности, говорится, что наибольшую опасность случае войны представляют не массированные удары по населению (в том числе ядерные), а точечные удары по пунктам управления, информационным центрам, критически важным объектам и т.д.

В связи с этим в случае ударов по российской территории высока вероятность техногенных аварий.

В МЧС пояснили, что документ был подготовлен на основе утвержденных нормативных актов в области национальной безопасности.