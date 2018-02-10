Ледокол пробил путь к сахалинскому теплоходу «Игорь Фархутдинов»

Ледокол «Капитан Хлебников» проложил путь теплоходу «Игорь Фархутдинов», застрявшему во льдах в Охотском море. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Суда вышли из опасного района и движутся к сахалинскому портовому городу Корсаков. Ожидается, что теплоход прибудет туда в ночь на воскресенье 11 февраля.

На борту «Игоря Фархутдинова» находятся 127 пассажиров и груз. Судно вышло из села Малокурильское на острове Шикотан 5 февраля и в тот же день застряло во льдах.

9 февраля по поручению властей Сахалинской области на выручку теплоходу был отправлен ледокол.