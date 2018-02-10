НАК сообщил подробности спецоперации в Ингушетии

Национальный антитеррористический комитет сообщил подробности спецоперации в Ингушетии, в ходе которой были уничтожены двое предполагаемых террористов.

В сообщении ведомства говорится, что операция происходила в горно-лесистой местности юго-восточнее села Али-Юрт. Там «были блокированы двое бандитов, причастных к осуществлению террористической деятельности».

На требование силовиков сложить оружие и сдаться они, как сообщается, открыли огонь из автоматического оружия. Ответным огнем оба были убиты.

Один из погибших, отмечает НАК, находился в федеральном розыске в связи с участием в боевых действиях на стороне запрещенной в России группировки ИГ.

В месте обнаружения боевиков были найдены два автомата, два «пояса смертника», компоненты для изготовления взрывных устройств, гранаты и боеприпасы.

Самодельные взрывные устройства взрывотехники уничтожили на месте.