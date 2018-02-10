Дерипаска подал иск к Насте Рыбке

Российский миллиардер Олег Дерипаска подал иск к девушке из эскорт-агентства Насте Рыбке, а также к ее бывшему мужу, «секс-гуру» Алексу Лесли. Об этом РБК сообщил представитель бизнесмена.

«Иск в суд подан против физических лиц — Анастасии Вашукевич, т. е. Насти Рыбки, и Александра Кириллова, т. е. Алекса Лесли, которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни», — заявил собеседник издания.

На основе записей в инстаграме Рыбки и ее книги Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) снял фильм-расследование. В нем утверждается, что в 2016 году в компании Дерипаски и девушек, оказывающих эскорт-услуги, отдыхал вице-премьер Сергей Приходько.

Фильм вскоре после выхода попал в реестр запрещенной в России информации.

По словам представителя Дерипаски, глава ФБК Алексей Навальный не является соответчиком по иску, «несмотря на то, что он незаконно использовал информацию о частной жизни Олега Дерипаски, смакуя в своем ролике подробности частной жизни и предъявляя голословные обвинения».

«Поскольку СМИ подхватили информационную атаку Навального и стали перепечатывать в нарушение закона частные фотографии/репостить ролик Навального, суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к соответствующим страницам в сети интернет до момента разрешения спора по существу», — пояснил представитель бизнесмена.