Проекты финалистов конкурса «Лидеры России» оценили в школах

Финалисты всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» сегодня отправились в школы Сочи, в которых провели открытые уроки лидерства для учеников 9-11 классов. Как сообщается на сайте конкурса, после уроков ученики поставили конкурсантам оценки, которые повлияют на итоговые баллы.

Сегодняшнее мероприятие носило название «Социальный день», в нем участвовали 300 финалистов конкурса.

Их открытые уроки проходили в 20 общеобразовательных школах Сочи. Темы уроков были известны накануне, однако конкурсанты до последнего момента не знали, что нужно будет выступать в паре с другим участником финала.

Добраться до школ к первому уроку участники должны были самостоятельно. Анкеты, с помощью которых ученики оценивали их уроки, заполнялись анонимно.

После проведения открытых уроков финалисты вернулись в парк науки и искусства «Сириус», где продолжили выполнять групповые задания.

Победители конкурса «Лидеры России» будут объявлены 11 февраля.