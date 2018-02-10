Россия и Эстония обменялись осужденными за шпионаж

На пограничном пункте Койдула сегодня утром состоялся обмен эстонского предпринимателя Райво Суси на россиянина Артема Зинченко, сообщает Postimees.

Суси был осужден в России за шпионаж в пользу Эстонии. Зинченко отбывал срок в Эстонии за шпионаж в пользу РФ.

Суси и Зинченко подали прошения о помиловании, которые были удовлетворены президентами обеих стран.

По словам главы полицейского департамента Эстонии Арнольда Синисалу, стороны заключили устраивающее их соглашение.

«Эстония выслала в Россию совершившего преступление в виде тайной прослушки, и эстонский предприниматель благодаря этому смог после длительного заключения в России вернуться к близким», — сообщил полицейский.

Зинченко был осужден в мае 2017 года на пять лет лишения свободы, Суси приговорили к 12 годам колонии в декабре того же года.