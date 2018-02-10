В Забайкалье задержан министр сельского хозяйства и его заместитель

В Забайкальском крае полиция задержала министра сельского хозяйства региона и его заместителя, сообщается на сайте МВД.

По данным портала «Чита.ру», речь идет о министре Михаиле Кузьминове и о его подчиненной Ирине Малакшиной.

У чиновников были проведены обыски, в ходе которых была «изъята документация, изобличающая [их] незаконные действия». Подозреваемые заключены под стражу.

Их обвиняют по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

Речь идет о распределении федеральных средств, выделенных в 2017 году нескольким сельхозпредприятиям Забайкалья на возмещение ущерба от летней засухи.

«Однако чиновники, превышая должностные полномочия, потребовали от фермеров из полученных компенсационных выплат досрочно погасить займы, выданные им фондом поддержки предпринимателей», — отмечают в МВД.

Из полученных таким образом средств подозреваемые выдали заем на 10 млн рублей другому сельхозпредприятию.