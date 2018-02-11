11 февраля 2018, 20:10
СМИ узнали детали подготовки Ан-148 к рейсу
Обработка противообледенительной жидкостью пассажирского самолета Ан-148, который потерпел крушение в Московской области, перед вылетом не проводилась, сообщил RNS источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства заявил: «Командир воздушного судна принял решение не проводить противообледенительную обработку перед вылетом».
Как сообщили ранее в СКР, следователи рассматривают различные версии причин крушения самолета, в том числе техническое состояние самолета. При этом ведомство подчеркивает, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало.
Напомним, жертвами крушения Ан-148 стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
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