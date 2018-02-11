Райффайзенбанк сообщил о сбое в работе по всей России

В колл-центре Райффайзенбанка сообщили РИА Новости, что операции со счетами и картами банка временно недоступны по всей России.

Агентству рассказали, что сбой был зафиксирован после обновления внутрибанковской системы: «Если даже вы будете расплачиваться картой, даже наши терминалы — работа везде нарушена. Вся система банка дала сбой».

В банке принесли извинения клиентам за доставленное неудобство и пообещали принять меры к скорейшему устранению последствий сбоя.