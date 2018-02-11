11 февраля 2018, 14:33
Райффайзенбанк сообщил о сбое в работе по всей России
В колл-центре Райффайзенбанка сообщили РИА Новости, что операции со счетами и картами банка временно недоступны по всей России.
Агентству рассказали, что сбой был зафиксирован после обновления внутрибанковской системы: «Если даже вы будете расплачиваться картой, даже наши терминалы — работа везде нарушена. Вся система банка дала сбой».
В банке принесли извинения клиентам за доставленное неудобство и пообещали принять меры к скорейшему устранению последствий сбоя.
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