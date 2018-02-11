11 февраля 2018, 18:21
Найден бортовой самописец разбившегося Ан-148
На месте крушения самолета Ан-148 в Московской области найден один из бортовых самописцев воздушного судна, сообщил в ходе селекторного совещания начальник регионального главка МЧС Сергей Полетыкин. Об этом информирует «Интерфакс».
Полетыкин также сообщил, что место проведения поисковой операции оцеплено совместно с Росгвардией и МВД.
В МЧС также опровергли сообщения о том, что на месте крушения Ан-148 найдены обломки другого воздушного судна — ранее появилась информация о том, что самолет столкнулся в воздухе с вертолетом «Почты России».
На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Два тела уже обнаружены.
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