Найден бортовой самописец разбившегося Ан-148

На месте крушения самолета Ан-148 в Московской области найден один из бортовых самописцев воздушного судна, сообщил в ходе селекторного совещания начальник регионального главка МЧС Сергей Полетыкин. Об этом информирует «Интерфакс».

Полетыкин также сообщил, что место проведения поисковой операции оцеплено совместно с Росгвардией и МВД.

В МЧС также опровергли сообщения о том, что на месте крушения Ан-148 найдены обломки другого воздушного судна — ранее появилась информация о том, что самолет столкнулся в воздухе с вертолетом «Почты России».

На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Два тела уже обнаружены.