Глава «Ростеха» допустил продажу С-400 США

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью газете Washington Post допустил возможность продажи США российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Чемезов отметил: «С-400 не система для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят. Так что проблемы с точки зрения стратегии здесь нет. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности. Наоборот, если страна способна обеспечить защиту своего воздушного пространства, она будет чувствовать себя более надежно. И те, кто вознамерится атаковать такую страну, подумают дважды» (цитата по РИА Новости).

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о переговорной работы по поставке зенитных ракетных комплексов С-400 в государства Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.