Причиной крушения турецкого вертолета в Сирии стала неисправность

В Генштабе Турции считают, что причиной крушения вертолета ATAK ВВС Турции в сирийском Африне стала техническая неисправность, сообщает CNN Turk.

При этом в турецком Генштабе отмечают, что экспертная комиссия изучит причины крушения вертолета.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вертолет был сбит, и пообещал, что боевики, с которыми воюет Турция в Сирии, жестоко ответят за свои преступления. Напомним, с 20 января Турция проводит военную операцию в населенном курдами сирийском районе Африн.