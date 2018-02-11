ЦРУ опровергло слухи о «русском информаторе»

Представитель Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Николь де Хэй заявила, что ее ведомство не производило выплат «русскому информатору» за непроверенную информацию, сообщает РИА Новости.

Де Хэй отметила: «Люди, которых надули в действительности, — это Джеймс Райзен и Мэтт Розенберг. Вымышленная история, будто у ЦРУ выманили $100 тыс.​, является абсолютной неправдой».

Речь идет о статье в The New York Times о том, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) в течение нескольких месяцев вело переговоры с россиянином, который обещал передать украденное кибероружие и компромат на президента США Дональда Трампа. Американские спецслужбы якобы выплатили россиянину 100 тысяч долларов, однако так ничего и не получили.

Джеймс Райзен и Мэтт Розенберг, которых упомянула представитель ЦРУ, являются журналистами, опубликовавшими материал об «информаторе».