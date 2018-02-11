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11 февраля 2018, 09:53
допинг МОК Олимпийские игры Южная Корея

МОК назвал приехавших на ОИ россиян «чистыми»

Здание МОК - Международного Олимпийского комитета
Здание МОК - Международного Олимпийского комитета
wikipedia.org

Директор медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт заявил, что российские спортсмены, которые принимают участие в Играх 2018 года в Пхёнчхане, являются «чистыми», сообщает РИА Новости.

При этом Баджетт отметил: «Но бдительность терять нельзя, как показывает история. Это группа высокого риска».

Напомним, сборная олимпийских спортсменов из России в неформальном медальном зачете расположилась на шестом месте с одной бронзовой наградой. У россиян ее завоевал шорт-трекист Семен Елистратов. Его уже поздравили премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе Олимпиады.

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