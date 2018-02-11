Семьям погибших при крушении Ан-148 выплатят по 1 млн рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших в результате крушения самолета Ан-148 будет выплачена компенсация в размере 1 млн рублей, сообщает RT.

Напомним, жертвами крушения Ан-148 стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа.По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают различные версии причин крушения самолета, в том числе техническое состояние самолета. При этом ведомство подчеркивает, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало.

В компании «Саратовские авиалинии», которой принадлежал самолет, подтвердили, что все пассажиры были застрахованы — соответственно, помимо компенсации от властей родственники погибших могут рассчитывать на страховые выплаты.