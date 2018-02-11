СМИ назвали причиной крушения Ан-148 столкновение с вертолетом

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» упал в Московской области после столкновения с другим воздушным судном, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, самолет столкнулся с вертолетом «Почты России». Это подтверждают и источники «Ленты.ру» — по их словам, неподалеку от места падения Ан-148 найдены обломки другого воздушного судна, возможно вертолета.

Между тем в интернете появились видеозаписи с места крушения Ан-148, на борту которого находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По некоторым данным, спасатели нашли фрагменты тел примерно 50 погибших.