Германия вернула лидерство в медальном зачете ОИ-2018

Сборная Германии вновь на первом месте в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр 2018 года, которые проходят в настоящее время в Пхёнчхане, сообщает «Интерфакс».

В активе германской команды сейчас 3 золотые и 1 бронзовая медаль. На втором месте — команда Нидерландов (2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали). На третьем – сборная Норвегии (1, 4, 3).

У спортсменов из России по-прежнему одна медаль — бронза шорт-трекиста Семена Елистратова. В медальном зачете российская команда делит 11-14-е места с Финляндией, Италией и Казахстаном.