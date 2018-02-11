Мемория. Иван Шадр

11 февраля 1887 года родился скульптор Иван Шадр.

Личное дело



Иван Дмитриевич Шадр (Иванов, 1887 – 1941) родился в селе Такташинском Оренбургской губернии, где в этот момент работал его отец – плотник Дмитрий Евграфович Иванов. Постоянным местом жительства семьи был находящийся неподалеку город Шадринск, где и прошло детство мальчика.

В семье было двенадцать детей, прокормиться было трудно, поэтому в возрасте одиннадцати лет Иван был отдан «в люди»: отправлен в Екатеринбург, где работал на фабрике купцов Панфиловых. В 1901 году покинул фабрику и без подготовки сдал вступительный экзамен по рисунку в Екатеринбургскую художественно-промышленную школу, став лучшим из 24 претендентов. Его учителем стал живший тогда в Екатеринбурге латвийский скульптор Теодор Залькалнс. Вместе с учащимися школы он участвовал в политических демонстрациях на улицах Екатеринбурга в дни революции 1905 года. Окончил обучение в 1906 году и отправился странствовать по России со своим другом Петром Дробышевым. Побывал на Волге, на Дону, на Кавказе, в Москве, добрался до Петербурга, где неудачно попробовал поступить в Академию художеств. Обучался в Рисовальной школе Общества поощрения художеств. Зарабатывал на жизнь уличным пением. Заметивший его режиссер Михаил Дарский помог ему поступить на Высшие курсы Театрального училища и в Музыкально-драматическую школу. Иван всерьез выбирал между занятием профессией художника и оперного певца. Возможно, на его выбор повлияла высокая оценка его рисунков, данная Ильей Репиным. В 1909 году прослужил год в армии. После окончания службы городская дума Шадринска выделила стипендию на его обучение. И смог отправиться в Париж.

В Париже он занимается в художественной Академии де ла Гранд Шомьер. Его наставниками становятся Огюст Роден и Антуан Бурдель. В это время Иван Иванов начинает использовать псевдоним Шадр в честь родного города. В 1911 году стажируется в Институте изящных искусств в Риме. Вернулся в Россию в 1912 году.

Работает в Москве, одновременно учится в Московском археологическом институте. В 1918 году отправляется ненадолго в Омск, но в итоге живет там до 1921 года, когда, после восстановления железнодорожного сообщения, наконец может вернуться в Москву. С 1926 года становится членом Общества русских скульпторов. В тот же год вновь посещает Францию и Италию. В 1940 году тяжело заболевает. Тайно создает в мастерской собственное надгробие.

Умер Иван Шадр в Москве 3 апреля 1941 года.

Иван Шадр за работой. 1930-е Evstafiev/Wikimedia Commons

Чем знаменит

Выдающийся скульптор. В 1910-е годы в его работах ощущается значительное влияние стиля модерн и национально-романтических настроений. Создал ряд памятников жертвам Первой мировой войны. Среди них и самый грандиозный замысел Шадра, оставшийся нереальзованным – «Памятник Мировой скорби». Скульптор задумал его в 1914 – 1915 года, а в 1916 году получил шанс реализовать свой проект. После того, как в мае 1916 года немецкая подводная лодка потопила в Черном море русско-французское госпитальное судно «Портюгаль», на котором погибло 115 человек, Московская городская дума постановила создать мемориал на Братском кладбище в селе Всехсвятском. Проект Шадра победил на конкурсе, но выделенных средств оказалось недостаточно. Построить этот памятник собирались и после революции, в рамках Плана монументальной пропаганды. По словам искусствоведа Владимира Фриче он должен был воплощать «апофеоз человечества, шедшего через море ужасов и крови, эксплуатации и насилия, поднимая все новые восстания, к пирамиде равенства, братства и свободы...». Но и тогда реализовать замысел не удалось.

Даже действуя в рамках официального советского искусства, Иван Шадр сохранял свойственные его творчеству темперамент и романтический оттенок. Среди известных работ Ивана Шадра скульптура «Булыжник – оружие пролетариата», скульптуры рабочего, крестьянина, красноармейца и сеятеля, сделанные по заказу Гознака для изображения на банкнотах (так называемые «денежные мужики»), памятник Ленину на Земо-Авчальской ГЭС, надгробия Надежды Аллилуевой и Екатерины Немирович-Данченко на Новодевичьем кладбище, горельеф «Борьба с землей», портрет «М. Горький. Буревестник».

О чем надо знать

Шадра часто называют автором скульптуры «Девушка с веслом», растиражированной во многих советских парках. На самом деле история этого мотива в советской скульптуре сложнее. Гипсовые скульптуры в парках воспроизводили две работы другого автора – Ромуальда Иодко, выполненные для стадиона «Электрик» в Черкизово (1935) и для парка водного стадиона «Динамо» (1936). Но Шадр действительно сделал свою «Девушку с веслом». Он работал над этой скульптурой в 1934 – 1935 годах. 12-метровая скульптура была установлена в центре фонтана на главной аллее парка. Но работу Шадра подвергли суровой критике, обвинив в том числе и в излишнем эротизме (в отличие от работ Иодко девушка Шадра изображена обнаженной). По некоторым свидетельствам, скульптура не понравилась лично Сталину. В результате в 1936 году «Девушка с веслом» работы Шадра была перевезена в Ворошиловград (Луганск) и установлена там в парке культуры и отдыха. Архитектор Александр Шеремет разместил ее в специально построенном гроте. В 1940-е годы скульптура бесследно исчезла. Иван Шадр сделал еще один вариант «Девушки с веслом». Она была высотой лишь восемь метров, изменения коснулись позы и пропорций фигуры. Эта работа в 1936 году была установлена в Парке имени Горького, но она погибла во время бомбежки в войну. Уменьшенная копия первого варианта «Девушки с веслом» Шадра находится в коллекции Третьяковской галерии. В 2011 году статуя была восстановлена в Парке культуры и отдыха.

Прямая речь

Недавно я был в Третьяковской галерее, видел там поразившую меня по силе таланта, страстей, мастерства – так, как, бывало, умел это делать Ф.И. Шаляпин — скульптуру, мною раньше невиданную. Рабочий, молодой рабочий, в порыве захватившей его борьбы за дорогое ему дело, дело революции, подбирает с мостовой камни, чтобы ими проломить череп ненавистному врагу. В этой великолепной скульптуре, так тесно связавшей талантом мастера красоту духа с вечной красотой формы, всем тем, чем жили великие мастера, чем дышал Микеланджело, Донателло… а у нас старики и иногда еще один, неизвестно зачем покинувший Родину…Стою зачарованный, обхожу кругом – великолепно! Спрашиваю – чье? – Говорят – Ивана Митрича… В восхищении смотрю и снова возвращаюсь, чтобы любоваться моим другом, моим истинным художником. Мысленно целую его, крепко желаю, чтобы он поскорее поправился и дал «такое», чтобы все любящие его возликовали, а завистливо ненавидящие обкусали себе когти. Спасибо, дорогой Иван Митрич, за ту радость, какую вы мне дали.

Из письма художника Михаила Нестерова Ивану Шадру

В современной жизни я искал явления, которые были бы способны получить монументальное воплощение. Я верил, что и ныне возможно новое большое искусство, подобное религиозному искусству прошлого. Только нынешнее искусство должно отражать всю современную социальную сложность. Я представил себе человечество как единое существо, как личность. И я взял его в двух противоположностях: в смерти и жизни, в страданиях и радости. Современная война, залитая необъятным океаном человеческих страданий, дала толчок и оформила замысел. У меня создался замысел памятника Мировому страданию.

Этот памятник представляет:

Громадный каменный двор, окруженный гигантскими плитами гранита.

Двор замыкается, с одной стороны, колоссальной пирамидой, знаменующей собой человеческую Голгофу с бесчисленными ступенями страданий.

С другой, входной стороны - каменные ворота Вечности.

В стене пирамиды заложен древний каменный крест – символ страданий и искупления. У подножия креста скорбная, высеченная из гранита фигура Иова.

Над крестом надпись (все надписи высечены в граните): «К богу слезит око мое».

Ворота Вечности – высокая гранитная стена, испещренная библейскими изречениями о вечности жизни.

Ворота, над которыми надпись: «Пришельцы и странники мы на земле...»

Охраняют четыре колосса, олицетворяющие:

Рождение, мужество, мудрость и вечность.

В каменном массиве между гигантами узкий и тесный вход в сад, расположенный внутри памятника.

Над входом надпись: «Один для всех вход в жизнь и один исход».

По обе стороны двора – высокие стройные тополя.

Окруженное тополями, мертвенно лежит в бассейне озеро Слез.

Впереди озера белоснежная мраморная статуя Милосердия, носящая скорбную надпись: «Человек, рожденный женою, краткодневен и пересыщен печалями, как цветок, он выходит и отпадает, убегает как тень, и не останавливается».

На гладкой гранитной плите лежит тело прекрасного юноши. Его правая рука беспомощно откинута в сторону, тело застыло, на лице сомкнуто выражение одиночества во Вселенной, муки его трагического существования - вечного стремления напомнить о себе. У ног его сидит Мать, злобно смотрящая в лицо Смерти.

Женщина-Смерть сидит в изголовии умершего, коснулась его руки.

На земле у ног матери изваян сидящий ребенок, бессознательно строящий из песка.

За спиной у матери стоят другие ее дети: юноша и девушка. Юноша – будущий философ, засматривающийся в бездонные глубины озера Слез, и девушка, крикнувшая в пространство.

По ту сторону бассейна, в обратном изображении смотрящая навстречу, та же девушка - Эхо, означающая дерзость молодости, будущей матери, стремящейся проникнуть за грани смерти.

Длинные ряды массивных колонн по ту и другую сторону озера отступают от деревьев и дают дорогу идущему к пирамиде.

Пирамида стоит в конце сада, над входом в нее каменный барельеф, изображающий символ войны.

Под барельефом дверь в пирамиду.

Через ворота Вечности, по окружающему озеро Слез саду Страданий, где, как слабое утешение, тихим блеском мрамора светится Милосердие, человек идет дальше.

По темным ступеням нисходит он вниз, на дно могилы. Дрожащей рукой, затаив дыхание, открывает он последние двери и, объятый необычайным светом, останавливается. Перед ним часовня Воскресения. Радостная мозаика на стенах, каменный паркет пронизаны и блещут солнечным светом, проникающим сквозь верхние окна-прожекторы.

Над головою, высоко-высоко вверху в золотом куполе мозаичная фреска «Хвала вечности», и огненные буквы начертаны на стене: «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела».

Умиротворенный, с душой, приобщившийся к Вечности и открытой добру, словно сделавшийся зрячей и мудрой, человек возвращается к воротам Вечности.

Из статьи Ивана Шадра о «Памятнике мировой скорби»

Дело было перед самым покосом, жара несусветная. Я стою голый среди ограды, на особой подставке. Рука на отлете, затекает, а пошевелить нельзя. Пот градом, а он, Иванов, значит, вокруг меня танцует – и оттуда зайдет, и отсюда подойдет. А то заставит меня насыпать в лукошко песку и ходить вдоль ограды, рассевать, значит. Народ, бывало, соберется, кричат. А я молчу, знаю, что им завидно.

Из воспоминаний крестьянина Киприяна Авдеева, ставшего моделью для скульптуры «Сеятель»

Семь фактов об Иване Шадре

В 1919 году в Омске Шадр получил заказ на памятник Лавру Корнилову. По некоторым свидетельствам он также готовил проект коронации Колчака и памятника освобождению Сибири.

Оригинал скульптуры Шадра «Булыжник – оружие пролетариата» находится в Третьяковской галерее. В 1967 году бронзовая копия скульптуры была установлена в парке на Пресне.

В 1930 году Иван Шадр совместно с Петром Таежным создает по эскизу художника Ивана Дубасова макет ордена Ленина.

По некоторым свидетельствам, моделью для первого варианта «Девушки с веслом» Шадра послужила студентка института физкультуры Вера Волошина, позднее ставшая разведчицей и погибшая в 1941 году. Но, согласно другим данным, в 1934 – 1935 годах Вера Волошина еще училась в школе в Кемерово, а в Москве оказалась, когда скульптура уже была завершена. Второй вариант «Девушки с веслом» был выполнен с гимнастки Зои Бедринской.

Зоя Бедринская стеснялась позировать обнаженной, поэтому, чтобы ее приободрить, на сеансах присутствовала жена Шадра.

Шадр предпочитал, чтобы его работы находились не в музейных залах, а на улицах городов. «Скульптура должна не экспонироваться – жить!», – говорил он.

Художественное училище в Екатеринбурге, где учился Иван Шадр, ныне носит его имя.

Материалы об Иване Шадре

Статья об Иване Шадре в русской Википедии

Иван Шадр в проекте «Хронос»

Статья об Иване Шадре в энциклопедии «Кругосвет»