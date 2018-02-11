Россиянка Медведева выиграла короткую программу в командном турнире ОИ

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла первое место в короткой программе в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пхёнчхане, установив при этом мировой рекорд.

Медведева заработала 81,06 балла, что стало новым мировым рекордом в коротких программах. Предыдущий рекорд также принадлежал Медведевой – 80,85 балла.

Однако в произвольной программе командного турнира, которая будет показана 11 февраля, вместо Медведевой выступит Алина Загитова. Как напоминает «Интерфакс», на недавнем чемпионате Европы в Москве Загитова завоевала золото, а Медведева – серебро.