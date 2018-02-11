Собянин пообещал 95% москвичей метро в шаговой доступности

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем твиттере, что в скором времени 95% жителей столицы будут жить в шаговой доступности от станций метро.

Градоначальник рассказал о планах дальнейшего строительства метро в Москве: «В этом году метро придет в Солнцево, Ново-Переделкино, Рассказовку и другие районы. Примет пассажиров первый участок Большой кольцевой линии. Салатовая ветка протянется до станции "Селигерская"».