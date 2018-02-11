11 февраля 2018, 15:02
Собянин пообещал 95% москвичей метро в шаговой доступности
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем твиттере, что в скором времени 95% жителей столицы будут жить в шаговой доступности от станций метро.
Градоначальник рассказал о планах дальнейшего строительства метро в Москве: «В этом году метро придет в Солнцево, Ново-Переделкино, Рассказовку и другие районы. Примет пассажиров первый участок Большой кольцевой линии. Салатовая ветка протянется до станции "Селигерская"».
В этом году #мосметро придет в Солнцево, Ново-Переделкино, Рассказовку и другие районы. Примет пассажиров первый участок Большой кольцевой линии. Салатовая ветка протянется до станции "Селигерская". Наша цель на ближайшие годы - метро в шаговой доступности у 95% москвичей. pic.twitter.com/2bIZREqXCp— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 февраля 2018 г.
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