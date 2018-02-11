Пилот Ан-148 после взлета сообщал о неполадках

Пилот пассажирского самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Московской области, после взлета сообщил диспетчерам о неполадках на борту, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ходом расследования катастрофы.

По словам собеседника издания, летчик обирался совершить аварийную посадку в аэропорту Жуковский. Другие подробности не приводятся.

Подтверждения этой информации нет, однако ранее источник в Росавиации заявил, что ведомство выявило нарушения в эксплуатации самолета Ан-148: нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера.

Напомним, самолет, на борту которого находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, упал в Подмосковье вскоре после вылета из столичного аэропорта Домодедово. По данному факту возбуждено уголовное дело.