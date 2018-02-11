СМИ сообщили о крушении самолета в Подмосковье

Пассажирский самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение после вылета из столичного аэропорта Домодедово, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства заявил: «Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было».

На борту самолета Ан-148, выполнявшего рейс Москва — Орск, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. После вылета из Домодедово самолет пропал с экранов радаров. Затем в экстренные службы стали поступать сообщения от очевидцев падения самолета в Раменском районе Подмосковья.