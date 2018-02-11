Крушением самолета в Подмосковье занялись Минтранс и СКР

Министр транспорта РФ Максим Соколов вылетел на место предполагаемого крушения самолета Ан-148 «саратовских авиалиний» в Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минтранса.

Собеседник агентства пояснил, что Соколов провел переговоры с главами МЧС и Росавиации, а также губернатором Московской области, после чего отправился на место предполагаемого падения воздушного судна.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следователи возбудили уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, ранее появились сообщения об исчезновении с радаров пассажирского самолета, вылетевшего из столичного аэропорта Домодедово в Орск. Вслед за этим источники в экстренных службах рассказали, что получают сообщения от очевидцев падения самолета.

В Росавиации подтвердили, что на борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Источники сообщают, что в числе пассажиров был ребенок.