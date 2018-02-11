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11 февраля 2018, 17:36
авиакатастрофа гражданская авиация Московская область Почта России

«Почта России» опровергла столкновение своего вертолета с Ан-148

Вертолет «Почты России»
Вертолет «Почты России»

Во ФГУП «Почта России» отрицают версию крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области, по которой воздушное судно столкнулось в воздухе с почтовым вертолетом, сообщает RT.

Напомним, самолет, на борту которого находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, упал в Подмосковье вскоре после вылета из столичного аэропорта Домодедово. По данному факту возбуждено уголовное дело. На место крушения отправились министр транспорта РФ Максим Соколов и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По утверждению источников, на месте крушения нашли обломки не только Ан-148, но и второго воздушного судна — высказывалась версия, что самолет упал после столкновения в воздухе с вертолетом «Почты России».

Однако в «Почте России» утверждают: «Вертолетов в нашем авиапарке нет».

Между тем Telegram-канал Mash пишет, что причиной крушения самолета Ан-148 стал отказ и последующий взрыв одного из двигателей. В Министерстве транспорта пока воздерживаются от выводов и утверждают, что рассматриваются различные версии, в том числе человеческий фактор и погодные условия, хотя ранее синоптики заверили, что непогода вряд ли могла стать причиной катастрофы.

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